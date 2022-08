Inter, un precampionato zoppicante ma con qualche nota lieta per Inzaghi

L’Inter nel precampionato non ha particolarmente impressionato né per forma atletica né per dinamiche di gioco, ma questo non vuol dire non ci siano state indicazioni positive. Con l’addio di Perisic infatti Inzaghi è alla ricerca di alternative credibili e a sorpresa ne ha trovata una che ha particolarmente brillato

NOTA LIETA – L’Inter di Simone Inzaghi ha tanto lavoro da fare e l’ultima amichevole con il Villareal è solo l’ennesima prova (vedi articolo). Molte dinamiche sono ancora da assimilare e tanti calciatori ancora indietro fisicamente, ma l’impressione è che sia una questione di tempo. Certo, dieci gol in cinque amichevoli sono tanti ed è questo il fattore che preoccupa maggiormente. Con questo non vogliamo dire che il precampionato non abbia dato alcuna indicazione positiva ad Inzaghi, anzi. L’addio di Ivan Perisic sulla sinistra pone ovviamente dei grandi quesiti con Robin Gosens non ancora meglio ma comunque tra i migliori con il Villarreal (vedi articolo) e, a sorpresa, un Federico Dimarco particolarmente a suo agio nella nuova veste tattica. L’ex Empoli è certamente il più brillante della rosa al momento: in forma fisicamente, motivato e convinto. Anche ieri con il Villarreal è entrato benissimo in campo sfornando un ottimo assist per il gol di Danilo D’Ambrosio. Inzaghi già la scorsa stagione ha riposto fiducia in Dimarco e a maggior ragione quest’anno, quando necessariamente il suo minutaggio potrebbe aumentare.