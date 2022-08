Gosens appare a sorpresa in Inter-Villarreal ed è una delle rare note liete

Inter-Villarreal ha visto il ritorno di Gosens. Il tedesco è finalmente partito titolare e ha dimostrato netti passi avanti nel suo inserimento in squadra.

APPARIZIONE – In una calda sera d’estate Gosens è apparso in maglia Inter. Quando nessuno se lo aspettava più. L’andazzo delle amichevoli infatti sembrava chiaro, con Inzaghi orientato a non rischiare nulla. Né a livello fisico né come inserimento. Tanto che il tedesco era diventato la versione nerazzurra di Godot. Ma a Pescara, all’improvviso, tutto è cambiato.

ULTIMA OCCASIONE, COLTA – Inzaghi ha dato al suo esterno l’ultima occasione. Dove per ultima si intende a livello di rodaggio, come partita senza pressione, prima dell’esordio in Serie A. L’ultima occasione per testarlo a livello tecnico e fisico. E Gosens ha risposto. Nella brutta serata col Villarreal il numero otto è stata una delle rare note liete. Cambiando la sua percezione e, forse, il suo futuro prossimo.

PRESTAZIONE POSITIVA – Gosens contro il Villarreal finalmente ha mostrato le sue qualità. In fascia si è proposto con costanza, giocando spesso alto, quasi in linea con le punte, attaccando lo spazio sia sull’esterno che dentro l’area. I compagni lo hanno riconosciuto e cercato. Anche in modo insistito, sia per il cross che per la chiusura dell’azione quando l’impostazione partiva da destra. E il tedesco ha contribuito al primo gol dell’Inter con l’assist per Lukaku. Scambio fluido con Lautaro Martinez sulla sinistra, inserimento sulla fascia e cross sul secondo palo. Un passo avanti sia individuale che a livello collettivo, come inserimento tattico generale.