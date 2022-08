Inter-Villarreal fornisce una risposta, forte e chiara, alla gestione portieri

Inter-Villarreal ha dato un’indicazione sulla gestione dei portieri. Nell’ultima amichevole ha giocato solo Handanovic, senza concedere nemmeno un minuto a Onana.

AMICHEVOLE SIGNIFICATIVA – Inter-Villarreal come ultima amichevole estiva degli uomini di Inzaghi rappresentava una prova generale in vista del campionato. Non a caso il tecnico ha mandato in campo una formazione coi suoi uomini migliori. I titolarissimi. Tra questi anche Handanovic. Il portiere titolare, designato dalla prima conferenza della stagione, e anche il capitano della squadra.E da come è stato gestito è arrivata la prima risposta sull’idea del tecnico della famosa alternanza tra lui e Onana.

NESSUNA GESTIONE – Nell’ultima amichevole Handanovic non è stato gestito. Come da sua richiesta e abitudine, ha giocato solo lui. Non solo è partito titolare, ma non è uscito dal campo. Onana era regolarmente in panchina, ma non ha avuto spazio. Né uno spezzone, né pochi minuti. Nulla. Un altro capitolo della partenza lenta del nuovo portiere dell’Inter. Una porta chiusa, che non può passare inosservata per l’immediato futuro.

GERARCHIE FISSE? – Tra lo sloveno e Onana infatti si parla di alternanza. Anche se il camerunense deve ancora ambientarsi e recuperare condizione e fiducia, e durante il ritiro quesot non è successo, in teoria dovrebbe avere il suo spazio. Ma quando? E come? Se nemmeno nelle amichevoli estive ha potuto trovare minuti, nemmeno spezzoni, con le partite ufficiali come sarà gestito? In base a cosa e quando sarà panchinato Handanovic? Questo ritiro estivo sembra aver cristallizzato la gerarchia invece di aprire a un cambiamento.