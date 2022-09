Graziani: «Inter, in porta scegli! Così fai torto ad Handanovic e a Onana»

Ciccio Graziani ritiene poco redditizio l’alternanza all’Inter tra Handanovic e Onana. Inzaghi, a detta sua, dovrà prendere una decisione prima che la situazione si complichi

DECISIONE − Su Pressing Graziani sprona Inzaghi a prendere una scelta definitiva sulla porta: «Non si possono mettere in alternanza i portieri: prendere una decisione perché così fai un danno ad Handanovic e a Onana. All’inizio la logica era forse quella di far giocare Onana, ora un po’ tutto è cambiato. Ma c’è da prendere una decisione a tutti i costi. O uno fa il titolare in campionato e l’altro in coppa, ma serve una scelta».