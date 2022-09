Zazzaroni: «Handanovic portiere, Onana no! Due categorie di differenza»

Zazzaroni duro nei confronti di Onana. Il giornalista ritiene ad oggi ancora molto più forte Handanovic ed è giusto che debba essere lo sloveno il portiere dell’Inter

DIFFERENZA NETTA − Zazzaroni non ha dubbi su chi sia più forte in porta all’Inter: «Alternanza all’Inter tra Handanovic e Onana? Secondo me ci sono due categorie di differenza tra Handanovic e Onana. Handanovic è un portiere, Onana no. Io l’ho visto con l’Ajax e vi posso assicurare che l’Handanovic di oggi è ancora nettamente più forte del camerunese». Il giornalista si è espresso su Pressing.