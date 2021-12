Graziani: «Inter? Non ancora in fuga! Milan-Napoli determinante»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha parlato dell’Inter, capolista e reduce dalla splendida vittoria sul campo della Salernitana.

FUGA – Queste le parole di Ciccio Graziani: «Fuga Inter? No, è davanti! Non è ancora in fuga. Quelle dietro la vedono ancora, però vediamo cosa succede in Milan-Napoli, una sfida determinante per capire se gli azzurri ed i rossoneri sono ancora da scudetto. L’Inter ha ritrovato equilibrio, serenità e compattezza. Inzaghi ha lavorato molto sul gioco, non è più legata a schemi. La manovra è avvolgente e creano molte più occasioni».