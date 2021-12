San Marino-Inter Women, le formazioni ufficiali: le scelte degli allenatori

San Marino-Inter Women prenderà il via alle ore 14.30, le formazioni ufficiali. Queste le scelte dei due allenatori per la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia femminile

LE SCELTE – L’Inter Women di Rita Guarino, oggi pomeriggio a partire dalle 14.30, sfiderà la San Marino Academy guidata da Alain Conte. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori

SAN MARINO: 77 Piazza A., 3 Montalti, 7 Baldini, 8 Bertolotti, 10 Massa, 13 Groff, 14 Brambilla, 20 Piazza M., 25 Alborghetti, 29 Fusar Poli, 49 Kiamou.

A disposizione: 24 Montanari, 4 Marrone, 6 Micciarelli, 11 Papaleo, 26 Venturini, 33 Jansen, 45 Barbieri

Allenatore: Alain Conte

INTER: 12 Gilardi, 8 Brustia, 2 Sønstevold, 14 Kathellen, 3 Landström; 20 Simonetti, 27 Csiszàr, 21 Regazzoli; 17 M. Portales, 9 Polli, 10 Bonetti.

A disposizione: 1 Cartelli, 22 Durante, 5 Karchouni, 6 Santi, 13 Merlo, 24Pavan, 33 Njoya Ajara.

Allenatrice: Rita Guarino

Arbitro: Paolo Grieco (sez. Ascoli Piceno)