Torino-Verona, Bremer fra i convocati di Juric. A disposizione con l’Inter

Bremer, difensore del Torino infortunatosi contro il Bologna, è tornato a disposizione di Juric. Il brasiliano, infatti, figura fra i convocati della sfida che i granata disputeranno contro il Verona.

A DISPOSIZIONE – Gleison Bremer è tornato a disposizione di Ivan Juric. Il brasiliano, reduce da un infortunio patito contro il Bologna, figura nella lista dei convocati del tecnico dei granata per Torino-Verona, sfida in programma questa sera alle 18. Il brasiliano, quindi, sarà regolarmente a disposizione dei granata per Inter-Torino, ultima giornata del girone d’andata di Serie A in programma mercoledì alle 18:30.