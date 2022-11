Graziani: «Inter, episodi girati male ma problema serio! Peggio del Lecce»

Graziani valuta cosa non va nell’Inter all’indomani della sconfitta con la Juventus. L’ex attaccante, intervenuto a Radio Sportiva, segnala un dato in cui la squadra di Inzaghi fa peggio del Lecce quintultimo.

TROPPO APERTA! – Francesco Graziani ha un’indicazione su quanto visto ieri contro la Juventus: «È vero che gli episodi non sono girati bene. Se nel primo tempo con Denzel Dumfries ed Edin Dzeko concretizzavano quelle prime due occasioni molto probabilmente potevano essere 0-2. L’Inter fa una fatica enorme a concretizzare in alcuni momenti, ieri era uno di quelli. Ci voleva forse un pizzico di fortuna, però il problema dell’Inter è la fase difensiva: ha preso più gol del Lecce e più gol dell’Empoli, c’è qualcosa che non quadra. Il vero problema serio che sta subendo l’Inter è la fase difensiva, perché prende troppi gol. Poi ne fa anche tanti, però vanifica quello che crea con quello che prende».