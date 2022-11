Chivu: «Complimenti ai ragazzi per il carattere. Lavoriamo sui nostri limiti»

Cristian Chivu ha commentato il pareggio della sua squadra contro la Juventus. Di seguito le parole del tecnico della Primavera nerazzurra, intervistato da Sportitalia

COMPLIMENTI E CONSAPEVOLEZZA – Un Cristian Chivu soddisfatto quello che parla ai microfoni di Sportitalia. Il tecnico nerazzurro ha fatto i complimenti ai suoi per la reazione che ha portato al gol del pareggio: «Non so se il pareggio è meritato, ma devo fare i complimenti ai ragazzi per il carattere che abbiamo mostrato e la voglia di riprendere la partita. Oggi abbiamo sofferto il palleggio e la qualità della Juventus: abbiamo provato a rimanere fino alla fine in partita e torniamo a casa con un punto. Noi conosciamo i nostri limiti e stiamo lavorando su quelli e soprattutto sull’aspetto mentale. Non è facile tirare su i ragazzi dopo le tante sconfitte, convincerli che il duro lavoro ripaga. Ci aggrappiamo alla striscia positiva che abbiamo fatto e cerchiamo di portare avanti il nostro lavoro. L’obiettivo di avere una squadra migliore nella qualità e nei risultati».

PRIMA SQUADRA E PRESTITI – Chivu ha poi commentato i giovani della sua Primavera che vengono spesso aggregati alla squadra di Simone Inzaghi: «Io sono contento che i nostri ragazzi hanno possibilità di stare su (in prima squadra, ndr), anche se la paghiamo questa cosa. Noi lavoriamo per la prima squadra, la priorità ce l’ha Simone. ogni partita abbiamo qualcuno dei nostri in panchina. Scuse non ne cerco, abbiamo la responsabilità di crescere i giocatori e dargli un futuro. Sono orgoglioso di avere giocatori in panchina in Serie A e anche in Champions League.

Fabbian? Giovanni sta facendo bene in Serie b. Ma ce ne sono altri, come Abiuso, Franco Carboni e Nunziatini, che hanno avuto la possibilità di continuare il loro percorso di crescita in categorie più alte. Noi abbiamo preso i 2005, e anche l’under 18 paga questa cosa, ma stiamo cercando di metterli in campo per dargli minuti. C’è da dire che i 2004 e i 2005 vengono dalla pandemia e non hanno avuto il campionato, devono giocare. Sono sicuro che in primavera ci toglieremo delle soddisfazioni».