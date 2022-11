Montero: «Inter una squadra di uomini, con Chivu arriveranno ai playoff»

Paolo Montero ha parlato a Sportitalia nel post partita di Juventus-Inter Primavera, match terminato 1-1 (vedi pagelle).

UOMINI – Paolo Montero, allenatore della Juventus Under 19 ha parlato a Sportitalia dopo il pareggio contro l’Inter: «Due squadre come Inter e Juventus devono aver coraggio e oggi si è visto. Abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni. Non siamo riusciti però a concretizzarle ma eravamo contro i Campioni d’Italia. Sono una squadra forte, di uomini. È stata una partita vera. Nei giorni prima della partita ho sottolineato ai miei che l’Inter è forte. Non meritano la classifica che hanno e oggi lo hanno dimostrato. Con l’esperienza di Chivu arriveranno ai playoff». Così Montero soddisfatto della prestazione dei suoi.