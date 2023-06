Graziani bacchetta: «No sfortuna Inter, avute occasioni. Lukaku 4»

Graziani non vuole sentire parlare di sfortuna sulla sconfitta dell’Inter contro il Manchester City in finale di Champions League. Poi boccia Lukaku

BACCHETTA − Ciccio Graziani, da Sport Mediaset XXL, dice la sua sulla finale di Champions League: «L’Inter ha approcciato bene, ha fatto una grande bella partita. Ma se non vinci contro questa squadra che non era al top della condizione, lascia il rammarico. Dopo il gol il Manchester City si è abbassato troppo e l’Inter ha avuto tante occasioni e meritava di andare ai supplementari. Ma se non vinco oggi questa partita qui, quando la rivinco? Non si può parlare di sfortuna perché le occasioni le hai avute e non gli hai fatto male. Chiaro che viene fuori il rammarico. Voto? A marzo era un 5, oggi è un 8. In media, complessivamente 7 a Inzaghi. A Lukaku do 4, non può sbagliare quei gol. Haaland 5».