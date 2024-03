Graziani: «Se Acerbi avesse detto a me ‘ti faccio nero’ era diverso»

Graziani si esprime sul caso Acerbi-Juan Jesus. L’ex giocatore, in particolare, si pronuncia sull’eventuale frase del difensore dell’Inter ‘ti faccio nero’.

MANCANZA DI ATTENZIONE − A Radio Sportiva, Francesco ‘Ciccio’ Graziani ritorna sulla querelle di Inter-Napoli: «La frase di per sé ‘ti faccio nero‘ non è razzista, ma offensiva. Ci sono tanti modi per esprimere un pensiero, ma non è discriminatoria e offensiva. E’ un’espressione in quel modo inadatta, ci può essere una stata una mancanza di attenzione. Se quella frase l’avesse detta a me non ci sarebbe stato nulla di male, ma avendola detta ad un ragazzo di colore un po’ stona. Ma non abbiamo una realtà conclamata, perché Acerbi parla di frainteso, mentre Juan Jesus è convinto di aver ricevuto quella frase. Ne capiremo nei prossimi giorni».