Gravina: «Accuse Commisso? Velo pietoso. Plusvalenze, aspettiamo»

Gravina in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport a firma di Alessandro Barbano, tra i tanti temi trattati ha detto la sua riguardo le accuse del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e delle indagini della magistratura per quanto riguarda il caso plusvalenze (indagate Inter e Juventus).

SU COMMISSO – Gravina commenta le parole del presidente della Fiorentina in un’intervista al Financial Times: «Secondo Commisso, Inter e Juventus hanno vinto irresponsabilmente facendo leva del debito? No, perché per fare mercato bisogna rientrare in precisi indici di liquidità. Un conto è allarmarsi per il debito, un altro è dire che uno vince perché ha barato. E stendo un velo pietoso sui giudizi morali che Commisso dà della classe dirigente. Dopodiché dobbiamo mettere il sistema in sicurezza. Le norme da noi già varate riducono il margine di investimento a debito, vincolandolo sui ricavi. Le renderemo ancora più stringenti».

PLUSVALENZE – Gravina dice la sua anche riguardo l’indagine di due procure su Inter e Juventus per quanto riguarda il caso plusvalenze: «Le plusvalenze fanno parte della vita attiva dell’impresa. Vanno perseguite quelle truffaldine. Aspettiamo che la magistratura chiarisca, ma non facciamo di tutta l’erba un fascio. Poi stiamo studiando se eliminare le plusvalenze dagli indicatori di bilancio per autorizzare nuovi investimenti sportivi».

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro Barbano