Sensi-Sampdoria, e ora? Kolarov, con il suo addio arriverebbe un esterno – CdS

Sensi tra oggi e domani avrebbe dovuto formalizzare il suo passaggio alla Sampdoria ma l’infortunio di Correa potrebbe far cambiare i piani. Intanto Kolarov potrebbe salutare, in quel caso secondo il Corriere dello Sport in nerazzurro arriverebbe un esterno a sinistra.

MERCATO – Sensi resta o va via? Era praticamente tutto pronto per il suo passaggio in prestito alla Sampdoria, ma dopo l’infortunio di Correa e il gol (decisivo) realizzato ieri, può saltare tutto. Per quanto riguarda il mercato in entrata, molto dipenderà da cosa farà Aleksandar Kolarov. Se il serbo troverà un’altra formazione o, come più probabile, appenderà a gennaio (e non a giugno) le scarpe al chiodo, arriverà un esterno a sinistra. Tra i possibili rinforzi, quello che più attira è Kostic, ma può arrivare solo in prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Corriere dello Sport