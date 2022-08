Gotti: «Contro l’Inter, Bastoni ha toccato più palloni! Di solito è Brozovic»

Gotti, durante la conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Sassuolo, ha parlato nuovamente della sconfitta contro l’Inter per 3-0. Tanta proprietà di palleggio lasciata dagli spezzini ad Alessandro Bastoni

TROPPO ARRETRATI − Gotti ritorna sugli errori commessi dallo Spezia contro l’Inter: «La preparazione alla partita era stata fatta bene, ovvero per aggredire l’Inter in certe zone del campo. Purtroppo non siamo stati bravi a scalare da destra a sinistra, lasciando proprietà di palleggio ad Alessandro Bastoni. Lui ha toccato più palloni durante la gara, più di Marcelo Brozovic, su cui abbiamo fatto molta attenzione. Questo ci ha fatto perdere 20 metri, nel secondo tempo siamo stati più aggressivi».