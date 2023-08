Gosens: «Non facile lasciare un top club come l’Inter! Poi i tifosi…»

Robin Gosens ha parlato del suo passaggio dall’Union Berlino all’Inter. Il laterale tedesco ha spiegato anche il suo modo di giocare che coinvolge anche i tifosi. La sua intervista a Sky Sport Deutschland

LA DECISIONE − Robin Gosens sulla scelta di lasciare l’Inter: «Non è stata una decisione facile per me lasciare un top club come l’Inter. Volevo andare in Bundesliga ed essere di nuovo importante per una squadra. Il mercato mi ha offerto tutto. Poi c’è stata la mia situazione familiare. Mia moglie è incinta. Abbiamo dovuto riflettere molto attentamente se il passo al momento fosse quello giusto. Alla fine l’Union mi ha mostrato un apprezzamento così incredibile che ho capito: ora è il momento giusto per realizzare il mio sogno in Bundesliga. Posso vivere nella capitale e giocare in Champions League».

TIFOSI − Poi Gosens sulla passione in campo: «Personalmente, sono un calciatore molto emotivo a cui piace infiammare i tifosi e mi piace essere infiammato dai tifosi. Ho bisogno dell’emotività per ottenere il massimo da una partita. Ho un grande attaccamento importanza per uno stadio emotivo e tifosi intensi. È stato il caso di Atalanta e Inter».