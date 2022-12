Gosens: «Meglio il cibo qui che in Germania! Parlo 4 lingue e mezzo»

Robin Gosens, dopo aver affrontato temi riguardanti la sua carriera calcistica (qui le sue parole), ha risposto anche a domande che non riguardano il mondo del pallone

LE LINGUE E LA GERMANIA – Sempre nel Q&A organizzato dell’Inter, Robin Gosens ha risposto ai tifosi anche a domande riguardanti il suo paese e le lingue da lui conosciute: «Il cibo è meglio qui (In Italia, ndr) rispetto che in Germania. Anche se mi manca qualcosa della Germania, come il Bratwurst. È tipo una salsiccia tedesca che è molto buona. Parlo in totale 4 lingue e mezzo: tedesco, italiano, olandese, inglese e un po’ di spagnolo, ma non così tanto. In Germania ci sono diverse città belle, come Monaco, Berlino e Amburgo. L’infrastruttura è molto diversa da quella in Italia, ma per uno che è cresciuto in Germania si trovano delle cose belle. Anche le Chiese e la cultura lì è da vedere».