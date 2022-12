Paventi: «Inter grande lavoro a Malta! Ottime sensazioni per la lotta scudetto»

Andrea Paventi in collegamento video da Malta con gli studi di Sky Sport, ha dato un bilancio del mini-ritiro dell’Inter sull’isola. Il collega sottolinea i miglioramenti della squadra.

DAL RITIRO – Paventi in collegamento con gli studi dell’emittente televisivo ha fatto un bilancio del mini-ritiro dell’Inter a Malta: «Conclusi i cinque giorni di allenamento al caldo ritornerà al freezer di Milano e di Appiano Gentile, dove cambierà un po’ tutto dopo aver lavorato qui in un certo modo. La squadra ha dimostrato di aver voglia di tornare alla concentrazione con quello che di buono aveva lasciato con quella vittoria a Bergamo prima della pausa. I giocatori stanno particolarmente bene, su tutti Henrikh Mkhitaryan nel ruolo di interno e trequartista trovando tre gol. Gli altri stanno migliorando, c’è chi non ha mai perso la condizione come Federico Dimarco. Robin Gosens invece è in crescita. Si aspetta poi il ritorno di quelli che andranno poi a comporre l’undici iniziale contro il Napoli come André Onana e Romelu Lukaku. La squadra ha lavorato bene e tutti hanno voglia di tentare l’impresa iniziando a battere il Napoli il 4 gennaio».