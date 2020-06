Giuntoli (DS Napoli): “Mertens-Inter? Paura, ma mai lontano da Napoli”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è stato l’ospite oggi a “il calciomercato che verrà” su “Sky Sport”. Il dirigente del club partenopeo ha parlato anche del rinnovo di Dries Mertens, attaccante belga che è stato accostato all’Inter ma che ha deciso di rinnovare il suo legame col Napoli

I RINNOVI DI MERTENS E CALLEJON – Giuntoli parla dei rinnovi di Mertens e Callejon: «Su Mertens siamo avanti, c’è volontà di continuare. Ha dimostrato attaccamento alla maglia e pensiamo che a breve ci possa essere l’annuncio. Callejon non ha ancora deciso cosa fare, dopo tanti anni questa è casa sua, ci farà sapere. Sono due ragazzi che hanno dato tanto al Napoli e Napoli ha dato tanto a loro. C’è grande confronto e serietà, sono due professionisti».

MERTENS LONTANO DA NAPOLI? – Giuntoli approfondisce il discorso su Mertens, che prima di decidere del rinnovo è stato dato per molto vicino all’Inter. Lo stesso DS dell’Inter Piero Ausilio ha nei giorni scorsi ammesso i contatti: «Secondo me non è mai stato lontano. La paura di perderlo sì, c’è sempre la paura di perdere i grandi calciatori, ma non è mai stato veramente lontano da Napoli».

LA RIPARTENZA – Il Napoli ripartirà a breve contro l’Inter in Coppa Italia: «Sarà un rebus per tutti. Noi abbiamo dei valori già buoni, stiamo risolvendo dei piccoli problemini. Riprendere dopo tre mesi di inattività ci mette il pensiero di ripartire a bassa intensità. Non si potrà fare intensità sicuramente».