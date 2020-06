Serie A col pubblico: il calcio aspetta cinema e teatri – SM

La Serie A riprenderà tra poche settimane a porte chiuse, ma il calcio italiano aspetta la riapertura di cinema e teatri per ottenere una riapertura parziale degli stadi

Il calcio italiano ripartirà tra poco in stadi vuoti. Le partite di Coppa Italia e Serie A saranno infatti disputate a porte chiuse, i club si stanno attrezzando con vari surrogati, ma sperano di poter concludere la stagione con una riapertura parziale. Secondo “Sport Mediaset” il calcio italiano sta infatti aspettando la riapertura di cinema e teatri per ottenere una riapertura parziale degli stadi per una sorta di “par condicio”. La FIGC dal canto suo spera di poter disputare Italia-Bosnia il 4 settembre a San Siro come omaggio alla Lombardia maggiormente colpita dall’epidemia.