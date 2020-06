Inter, rinnovo di Esposito in agenda: incontro in settimana – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter intende rinnovare il contratto del giovane talento Sebastiano Esposito. Dopo alcuni contatti con i suoi agenti ci sarà un nuovo incontro in settimana per definire la situazione

Oltre alla ripresa della stagione e al mercato in entrata e in uscita, l’Inter pensa anche al “fronte interno” che vedrà alcuni rinnovi importanti. Uno di questi è quello del giovane talento Sebastiano Esposito. Secondo “Sky Sport” c’è stato un incontro tra il suo agente e la società in cui non si è trovato un accordo in quanto il giocatore non sarebbe convinto del contratto “alla Pinamonti” proposto. C’è comunque fiducia e in settimana ci sarà un altro incontro per definire la situazione.