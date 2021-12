Giornata mondiale dei diritti umani, Handanovic: «Il calcio è un potente strumento»

Handanovic ha lanciato un importante messaggio in occasione della giornata mondiale dei diritti umani. Di seguito le parole del portiere e capitano nerazzurro al canale YouTube di Inter Campus.

IMPEGNO – Oggi, 10 dicembre, si celebra la giornata mondiale dei diritti umani. L’Inter, attraverso progetti come Inter Campus, è sempre stata in prima fila nel sostenere questi valori, utilizzando lo sport come ponte per far arrivare il messaggio in ogni parte del mondo. Samir Handanovic, portiere e capitano del club nerazzurro, indica quali sono gli obiettivi da non perdere mai di vista: «Il gioco del calcio è un potente strumento per promuovere e difendere i diritti umani: libertà, rispetto, salute, educazione. Inter Campus e le Nazioni Unite promuovono l’uguaglianza attraverso lo sport».

Fonte: YouTube – Inter Campus