Mulattieri fermato da un infortunio muscolare. L’esito degli esami

Mulattieri costretto a saltare il match di Serie B tra Cremonese e Crotone per un problema muscolare. Il club rossoblù ha comunicato l’esito degli esami attraverso il proprio sito ufficiale.

FUORI – Samuele Mulattieri non ha potuto prendere parte al match del Crotone in trasferta contro la Cremonese per un infortunio muscolare. Il club calabrese, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato le condizioni del giovane attaccante in prestito dall’Inter: “Non sarà della partita il numero 9 Samuele Mulattieri, sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo ileo-psoas: il calciatore ha iniziato le cure del caso e le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico rossoblù”. La sfida di Serie B è terminata sul punteggio di 3-2 per la Cremonese. Per Mulattieri si attende ora di conoscere i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni del Crotone.

Fonte: fccrotone.it