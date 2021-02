Gentile: «Inter superiore al Milan anche nel faccia a faccia Ibrahimovic-Lukaku»

Riccardo Gentile

L’Inter è reduce dalla bella vittoria contro il Milan, che ha consolidato il primo posto in classifica. Riccardo Gentile – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – sottolinea la superiorità della squadra di Conte, candidando la Juventus ad antagonista nel lungo periodo. Di seguito le sue dichiarazioni

SCONTRO – L’Inter ha battuto con merito il Milan, allungando a +4 il distacco in classifica dai rossoneri. Riccardo Gentile fa il punto sui nerazzurri: «Affrontare l’Inter in questo momento è difficile per tutti. Secondo me l’Inter è più forte del Milan, lo ha dimostrato sul campo ma anche nel faccia a faccia Ibrahimovic-Lukaku. Dodici anni di differenza si sentono, senza nulla togliere al miracolo di Ibrahimovic. Però siccome di fronte c’è un altro grandissimo, a distanza abbiamo visto una certa differenza, con questo non voglio dire che tutta la differenza l’ha fatta Lukaku, dico che l’Inter ha qualcosa in più del Milan e che ha affrontato il Milan nel periodo peggiore della sua stagione».

ANTAGONISTA – Gentile prosegue candidando la Juventus ad antagonista dell’Inter: «Ora offrirsi alla ripartenza dell’Inter è quasi un suicidio, quindi teoricamente potrebbe esser meglio aspettarla un pochino di più, detto che ha le armi per farti male ugualmente. Ma se la inviti a colpirti di ripartenza in questa fase fa malissimo. Io penso che col tempo la forza dell’Inter distaccherà ulteriormente i rossoneri e penso che l’unica squadra che può tenere i ritmi è la Juventus. L’Inter non ha le coppe, sa di aver fallito nelle coppe e sa di dover vincere il campionato. Conte ne ha vinti tanti, sa come si fa perché sulla lunga competizione lui è indubbiamente il più bravo tra quelli che allenano ora in Italia».