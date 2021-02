Vidal pronto per il nuovo ruolo. Può essere protagonista già in Inter-Genoa

Condividi questo articolo

Arturo Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Vidal fino a fine stagione non starà a guardare (dalla panchina). Nemmeno se i compagni continueranno a vincere senza di lui. Il cileno si candida per una maglia da titolare in Inter-Genoa, probabilmente cambiando subito ruolo

RIENTRO IMPORTANTE – Il recupero di Arturo Vidal procede alla grande e Antonio Conte, dopo avergli fatto riassaporare il campo nel Derby di Milano, potrà riproporlo dall’inizio. I circa sette minuti giocati contro il Milan non sono sufficienti per dire che il centrocampista cileno è al 100% ma una settimana di lavoro prima di Inter-Genoa sì. Vidal, in questo finale di stagione, sarà utile soprattutto in una nuova veste: quella di alter ego di Nicolò Barella (vedi focus). Un ruolo fondamentale per chi vuole vincere lo scudetto e sa che serve l’organico al completo per riuscirci.

DALL’ALTRO LATO – Oltre alla diffida che pende sulla sua testa da settimane, Barella verrà valutato nei prossimi giorni per evitare rischi inutili dopo l’affaticamento nel finale di Milan-Inter. Non è un caso che Conte al suo posto abbia inserito proprio Vidal, che quel ruolo lo conosce a memoria. E proprio da mezzala destra potrebbe tornare subito utile contro il Genoa, che già sarà avvantaggiato dall’assenza di Achraf Hakimi sullo stesso lato. Conte non vuole rinunciare a Barella ma, dovesse rifiatare, Vidal sarebbe pronto per giocare al suo posto. Perché, così com’è noto il vice-Hakimi (vedi articolo), Conte deve rendere noto il vice-Barella. Vidal, appunto. Da mezzala sinistra meglio continuare con Christian Eriksen, per ora. L’Inter riparte da un nuovo equilibrio in mezzo.