Serie A, Giudice Sportivo 23ª giornata: Hakimi squalificato in Inter-Genoa

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

Il Giudice Sportivo, dopo la ventitreesima giornata di Serie A, ratifica la squalifica di Hakimi per Inter-Genoa. Il marocchino non ci sarà domenica alle ore 15, nel prossimo match dei nerazzurri. Undici le sanzioni per i giocatori, più due allenatori.

I PROVVEDIMENTI – Achraf Hakimi salterà Inter-Genoa, domenica alle ore 15 nella ventiquattresima giornata di Serie A. Il laterale nel derby ha ricevuto la sua quinta ammonizione in campionato, per uno scontro con Theo Hernandez, e salta quindi la prossima partita. Restano poi diffidati per i nerazzurri Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Ci sono altri dieci calciatori squalificati dal Giudice Sportivo, più due allenatori: Gian Piero Gasperini dell’Atalanta e Filippo Inzaghi del Benevento, entrambi espulsi domenica. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventitreesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 23ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Berat Djimsiti (Atalanta), Gian Piero Gasperini (Atalanta, allenatore), Kamil Glik (Benevento), Filippo Inzaghi (Benevento, allenatore), Aaron Hickey (Bologna), Achraf Hakimi (Inter), Danilo da Silva (Juventus), Gonzalo Escalante (Lazio), Mattia Bani, Gaston Brugman (Parma), Adrien Silva (Sampdoria), Roberto Pereyra, Marvin Zeegelaar (Udinese)

DIFFIDATI 23ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Pasquale Schiattarella (Benevento)

Quarta ammonizione: Gianluca Frabotta (Juventus), Omar Colley (Sampdoria), Andrea Belotti, Sasa Lukic (Torino), Juan Musso (Udinese)