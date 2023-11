Genta: «Inter B a Lisbona competitiva, ossatura non come il Milan»

L’Inter stasera si presenterà all’Estadio da Luz di Lisbona contro il Benfica con una squadra non certo vista spesso nelle altre partite, anzi. Per Genta è comunque il segnale di come la rosa di Inzaghi sia migliore rispetto a quella del Milan.

IN CAMPO – La formazione dell’Inter stasera contro il Benfica sarà all’insegna delle rotazioni. Carlo Genta, da Tutti Convocati su Radio 24, fa un parallelo con chi ieri ha perso 1-3 col Borussia Dortmund: «Milan con giocatori di prospettiva, ma sono di completamento e non giocatori per formare un’ossatura. Stasera l’Inter B gioca a Lisbona e mi sembra una squadra competitiva. Questo perché comunque è composta da giocatori di sicuro affidamento».