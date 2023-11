Il Milan soccombe al Borussia Dortmund: Giroud e Maignan flop!

Finisce 1-3 Milan-Borussia Dortmund. I rossoneri perdono nella penultima partita di Champions League sotto i colpi dei gialloneri tedeschi.

TRIONFO TEDESCO − A San Siro va in scena Milan-Borussia Dortmund, match di straordinaria importanza per le sorti del gruppo F di Champions League. Tedeschi che ci arrivano da primi della classe a quota 7 punti e rossoneri terzi a 5. L’avvio di partita è spumeggiante: 10 minuti e subito un rigore per parte. Lato Milan sbaglia Giroud che si fa ipnotizzare da Kobel, mentre Reus batte Maignan portando i suoi avanti. La squadra di Pioli prova a reagire rischiando però ad ogni ripartenza tedesca. Al 37′ magia di Chukwueze: l’ex Villarreal va via in slalom a Bensebaini e Bynoe-Gittens e diagonale a battere Kobel. Primo gol col Milan per il nigeriano. Nella ripresa, esce meglio il Borussia Dortmund che annulla il Diavolo. Al 59′, fuga dei tedeschi, Bynoe-Gittens riceve palla sul limite dell’area e col destro buca Maignan. Dieci minuti più tardi, è Adeyemi a chiudere i giochi battendo un non impeccabile Maignan, che compie anche una mezza papera. Nel finale, una traversa per parte: Jovic nel Milan e Fullkrug per il Borussia.