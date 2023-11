Aidoo con Chivu! Niente Inzaghi? Le ultime verso Benfica-Inter

Aidoo figura nella lista dei giocatori presenti in Youth League per il match tra Benfica e Inter Primavera. Da capire se ci sarà anche al seguito di Inzaghi.

SI SDOPPIA? − Mike Aidoo è in distinta in Benfica-Inter Primavera, partita che è iniziata da pochissimi minuti. Il laterale, partito con la prima squadra di Simone Inzaghi in vista della sfida dell’Estadio da Luz in Champions League, siede in panchina. Dunque, la sua presenza per il match di questa sera della prima squadra è al momento piuttosto remota. Soprattutto, se lo stesso giocatore dovesse entrare a gara in corso. Quanto a Issiaka Kamaté, Giacomo Stabile e Aleksandar Stankovic, gli altri due Primavera convocati da Inzaghi, sono rimasti regolarmente con l’Inter dei grandi.