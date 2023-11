LIVE Benfica-Inter Primavera: cronaca e risultato della partita

Benfica-Inter Primavera è l’incontro valido per la quinta giornata del Gruppo D di UEFA Youth League: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri devono ancora vincere la prima partita nella competizione, oggi è decisiva per non essere eliminati con una gara d’anticipo. Fischio d’inizio alle ore 16 in Portogallo.

15.30. L’Inter Primavera deve assolutamente vincere per evitare un’eliminazione che sarebbe clamorosamente deludente in UEFA Youth League. L’avversaria odierna è il Benfica, con la quale i nerazzurri nella gara d’andata hanno pareggiato per 1-1. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Benfica (4-3-3): Mendes-Dudzinski; Diogo Spencer, J. Fonseca, Gonçalo Oliveira, Tiago Parente; N. Felix, Diogo Prioste, Rafael Luis; Joao Rego, Gustavo Varela, Ivan Lima.

In panchina: Velickovic, J. Conceicao, Joao Veloso, Gonçalo Moreira, Rodrigo Rego, Olivio Tomè, Mustmaa. Allenatore: Pedro Valido.

Inter (4-3-3) Calligaris; Miconi, Stante, Matjaz, Motta; Di Maggio, Bovo, Berenbruch; Spinaccè, Sarr, Quieto.

In panchina: Raimondi, Aidoo, Zanchetta, Zarate Hidalgo, Guercio, Vedovati, Zuberek.

Allenatore: Cristian Chivu.

