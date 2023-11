L’Inter da Coppa Italia per una sfida di Champions League: fari puntati su 4 giocatori

L’Inter questa sera contro il Benfica in Champions League giocherà con una formazione in versione Coppa Italia. Tanti cambi e diverse novità.

VESTE INEDITA − L’Inter da Coppa Italia per una sfida di Champions League. Incredibile, ma vero. Questa sera al da Luz di Lisbona, Simone Inzaghi si giocherà la partita contro i lusitani con l’Inter B o forse C. Da Audero a Bisseck, passando per Asllani e Klaassen, saranno diverse stasera in campo le riserve nerazzurre. Sono attesi ben otto cambi rispetto al pareggio in campionato contro la Juventus a Torino. Tre appunto i superstiti: Darmian, il quale giocherà da laterale tutta fascia, de Vrij e Acerbi. I due ex Lazio ricomporranno per due terzi la linea arretrata vista all’Allianz Stadium contro l’undici di Max Allegri.

CONSENTITO − D’altronde Inzaghi e l’Inter se lo possono permettere. I nerazzurri hanno già agguantato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con ben turni di anticipo. E quella di stasera non sarà di certo una partita decisiva in relazione al piazzamento finale. Il primo posto del girone D tra Inter e Real Sociedad, difatti, si deciderà nell’ultima gara del 12 dicembre a San Siro. Certo, arrivarci appaiati in classifica o addirittura davanti (in contemporanea anche Real Sociedad-Salisburgo) sarebbe un vantaggio non da poco. Ma Inzaghi, almeno per stasera, ha altre idee per la testa: ossia dare spazio a chi ad oggi ha giocato poco, far rifiatare qualche titolare a corto di energie – visto il Napoli all’orizzonte – e valutare in toto tutta la rosa a disposizione.

Benfica-Inter, occhi puntati su quattro giocatori

AUDERO − Fari puntati ovviamente sull’esordiente Emil Audero, che questa sera al da Luz realizzerà una doppia importante prima volta: debutto ufficiale in nerazzurro ed esordio in Champions League. Inzaghi, che già voleva farlo esordire qualche settimana fa contro il Frosinone in campionato, terrà conto della sua prestazione. C’è da valutarne e stimarne l’affidabilità tra i pali. Il ruolo del secondo rimane delicato e non trascurabile. Per l’ex Sampdoria primo grande banco di prova.

BISSECK − Altro test per uno dei più giovani della rosa di Inzaghi: il tedeschino Yann Aurel Bisseck, che proprio oggi compie 23 anni. Per l’ex Aarhus non sarà la prima volta assoluta, poiché ha già esordito da titolare col Salisburgo quasi un mese fa, ma adesso l’Inter dovrà analizzarne la crescita. Ottenere segnali positivi anche dal tedesco sarebbe cosa assai vantaggiosa per Inzaghi, vista anche l’emergenza nel reparto.

ASLLANI − Seconda partita da titolare in Champions per Kristjan Asllani. L’albanese, negli ultimi mesi, è apparso in netta crescita, tanto che Inzaghi lo ha praticamente sempre inserito a gara in corso per ridare fiato a Calhanoglu. In Champions League sarà appunto la sua seconda da titolare dopo la partita d’esordio con la Real Sociedad nell’inferno dell’Anoeta. Da lì in avanti, la sua crescita non si è fermata. Al da Luz, Inzaghi va alla ricerca di conferme.

ARNAUTOVIC − Più lui che Alexis Sanchez. Occasione da non sbagliare per l’austriaco, che ha avuto non poche difficoltà in questa sua primissima seconda vita con la maglia dell’Inter. Tra infortuni e poco spazio, Marko Arnautovic non è mai riuscito ad incidere siglando solamente un assist alla prima di campionato contro il Monza. Servono risposte e segnali incoraggianti, anche perché la Thu-La, per forza di cose, non può giocarle tutte.