Gattuso: “Panchina Inter? Mai dire mai. Sono un professionista”

Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. L’ex giocatore e tecnico del Milan non ha però chiuso a un suo possibile arrivo all’Inter in futuro

TRADIMENTI O NO? – «Io sulla panchina dell’Inter? Sono un professionista. Ho scritto pagine importanti con il Milan, ho allenato il Milan, ma mai dire mai. Non è corretta la parola tradimento: noi alleniamo, giochiamo. Higuain e Sarri hanno scritto pagine bellissime di storia col Napoli, non so però cosa pensa la gente, non siamo tutti uguali». Queste le parole di Gennaro Gattuso.