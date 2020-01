Fonseca: “Politano al Napoli? Non sono deluso. Petrachi e Fienga…”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato di Politano. Il tecnico giallorosso ha quindi parlato del mancato arrivo dell’attaccante e del suo trasferimento al Napoli (QUI le ultime)

COMMENTO – «Non sono deluso del mancato arrivo di Politano. Dopo l’infortunio di Zaniolo abbiamo pensato a 3-4 soluzioni per sostituirlo. C’è stata la possibilità di fare uno scambio con l’Inter, ma non è andato in porto. Non voglio soffermarmi sul perché lo scambio è saltato. Petrachi e Fienga, secondo me, hanno difeso bene gli interessi della Roma. Ci sono altre possibilità, nei prossimi giorni ci sarà un rinforzo in quel ruolo. Lo vedrete». Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lazio.