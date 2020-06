Gattuso: “Contro l’Inter risultato importante, complimenti a tutti. Ora…”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato al portale turco TRT Spor della qualificazione alla finale di Coppa Italia dopo la sfida pareggiata sabato sera 1-1 al San Paolo contro l’Inter (da sommare alla vittoria ottenuta per 0-1 a San Siro all’andata).

RISULTATO IMPORTANTE – Gennaro Gattuso è fiero dei suoi giocatori, anche se ora il suo Napoli si trova davanti a una sfida molto impegnativa contro la Juventus. Il tecnico degli azzurri si è complimentato per il pareggio di sabato sera della sua squadra contro i nerazzurri che, insieme alla vittoria per 0-1 a San Siro nella semifinale di andata della Coppa Italia, ha permesso ai partenopei di potersi giocare il primo trofeo della stagione: «Abbiamo ottenuto una qualificazione importante contro l’Inter, sono orgoglioso dei miei giocatori. Ora in finale contro la Juventus sarà impegnativa perché loro vincono da tanto sia in campionato che in Coppa Italia. Giocare senza pubblico è difficile perché i tifosi ti danno la carica, ma siamo anche fortunati visto che molte cose sono cambiate nel mondo e abbiamo affrontato dei momenti difficili».

Fonte: TRT Spor