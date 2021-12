Gasperini: «Noi l’anti-Inter? Lo dicono gli altri. Abbiamo il nostro percorso»

Gian Piero Gasperini, durante la conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Roma, non si è voluto sbilanciare sulla domanda dell’Atalanta come la principale rivale dell’Inter

PERCORSO − Gasperini non è d’accordo sull’etichetta di anti Inter nei confronti dell’Atalanta: «Dobbiamo arrivare molto concentrati, non dobbiamo avere pensieri natalizi. Noi l’anti-Inter? Fa parte di quello che viene detto e scritto, lo dicono gli altri. Noi abbiamo il nostro percorso in testa, che è semplice e immediato. Pensiamo alla Roma e a come vincere la partita, viviamo meno pensieri a lunga scadenza, non è un modo per nascondersi, ma è il modo per interpretare le gare».

Fonte: Sport Mediaset