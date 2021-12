Pardo: «Eriksen grandissimo professionista. Merita abbraccio San Siro»

Pierluigi Pardo, intervenuto in collegamento su Tutti Convocati, ha voluto fare una dedica a Eriksen che tra poche ore lascerà definitivamente l’Inter

PROFESSIONISTA − Le parole di Pardo nei confronti del danese: «Ad ore il verdetto si consumerà per Christian Eriksen. La speranza è quella di poterlo riabbracciare a San Siro come giusto che sia, lui si è comportato da grandissimo professionista. In Italia abbiamo visto un talento inespresso rispetto a quanto mostrato in altri campionati. Eriksen professionista però esemplare e giocatore favoloso. Ci mancherà, è stata una storia commovente, con un lieto fine per fortuna, e tutti i tifosi, indipendentemente dal tifo, gli hanno voluto bene».