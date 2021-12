Salernitana-Inter, Inzaghi e gli ultimi dubbi di formazione. Chi a sinistra?

Ci siamo quasi per Salernitana-Inter. Inzaghi sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione con la scelta quasi decisa sull’out mancina. Per il resto, quasi tutto confermato

A SINISTRA − Salernitana-Inter si avvicina, fischio d’inizio alle 20.45. Simone Inzaghi ha ormai sciolto gli ultimi dubbi di formazione con la bagarre tra Ivan Perisic e Federico Dimarco a sinistra. È in vantaggio il laterale croato, nonostante un Federico Dimarco scalpitante. Per il resto, Sanchez sarà nuovamente il perno offensivo con Edin Dzeko a fargli da partner. In mezzo, non si cambia: dentro il trio composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu.