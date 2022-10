Gasparin: «Handanovic è stato uno dei migliori in Europa! L’alternanza…»

Sergio Gasparin, ex dirigente dell’Udinese, ha commentato la situazione di Samir Handanovic all’Inter. Gasparin parla, inoltre, dell’alternanza attuata in porta da Simone Inzaghi tra lo sloveno e André Onana

TRA I MIGLIORI D’EUROPA – Sergio Gasparin si esprime così su Samir Handanovic. Secondo l’ex dirigente dell’Udinese, lo sloveno è stato uno dei migliori estremi difensori d’Europa. Gasparin, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della situazione del numero 1 nerazzurro e dell’alternanza in porta: «Samir ha fatto stagioni ad altissimo livello, imponendosi come uno dei migliori d’Europa. Sono innumerevoli le sue prestazioni di assoluto rilievo. Gli anni, poi, passano per tutti. Adesso Inzaghi sta alternando lui e Onana. A mio parere, non è una gran scelta non dare sicurezza a uno dei due. Poi bisogna conoscere bene le situazioni interne, e sicuramente lo staff tecnico dell’Inter è più informato. Quel che è certo è che Handanovic è stato un gran portiere e lo è ancora». Così Sergio Gasparin ha commentato la situazione di Samir Handanovic.