Brambati: «Cessione Inter, famiglia Zhang divisa! Due volontà»

DIVISA − Brambati parla a proposito della situazione societaria dell’Inter. Secondo l’ex calciatore la famiglia Zhang è divisa: «Cessione Inter? A me lo ha detto una persona che si è recata nella sede dei nerazzurri per prendere il mandato di vendita di un calciatore. Gli è stato detto che Zhang era in trattativa per la cessione della società. Tra le altre cose mi è stato detto che c’è una divisione all’interno della famiglia Suning. Il padre vuole vendere, il figlio vuole un socio. E pare che ci sia stato un accordo che se il figlio trova il socio importante rimangono dentro l’Inter, perché Steven vuole stare a Milano e non vuole tornare in Cina. Il padre invece vuole rientrare, anche perché il debito dell’Inter si aggira attorno ai 700 milioni. Poi c’è questa pendenza del bond e del prestito di Oaktree che è ad un tasso altissimo, sappiamo benissimo che se non dovesse essere ripristinato il fondo ha come garanzia il club nerazzurro. E non sono interessati ad averlo!».