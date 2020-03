Ganz: “Scelsi il Milan sul pullman dell’Inter! Milan-Inter 5-0 serata strana”

Ganz ripercorre alcune tappe importanti della sua carriera ai microfoni di “Milan TV”. L’ex giocatore rossonero, attualmente allenatore della formazione femminile del Milan, racconta il suo passaggio dall’Inter ai “cugini” milanisti datato 1997, con un aneddoto inedito sul derby di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni al canale tematico ufficiale.

TAPPE DELLA CARRIERA – Maurizio Ganz ripercorre il suo passaggio dall’Inter al Milan, con tanto di aneddoto inedito: «L’arrivo in rossonero? Emozioni tante. Ho ricevuto tantissime chiamate da Adriano Galliani e Ariedo Braida e ho deciso di venire al Milan sul pullman dell’Inter, una sera di una cena di Natale. È stata una scelta perfetta direi. Un aneddoto che nessuno conosce? Passato dall’Inter al Milan e dopo una settimana c’è il derby di Coppa Italia, il famoso derby finito 5-0 (8 gennaio 1998, ndr). Quella sera mi sentivo bene, ma anche un po’ strano perché avevo gli occhi puntati di tutti i miei ex compagni di squadra dell’Inter. È stata una giornata strana ma una serata che sentivo mia, e infatti è successo questo. L’avversario più forte incontrato in campo? Credo che Ronaldo sia stato il giocatore che mi ha impressionato di più nei miei ventuno anni di carriera».