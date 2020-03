Godin, addio Inter? Simeone ci prova, ma Tottenham chiude! – Don Balon

Godin in estate sembra destinato a lasciare l’Inter in direzione Premier League (vedi articolo), ma c’è anche il richiamo della Liga. Secondo quanto rivelato da Don Balon, Diego Simeone vorrebbe fortemente il ritorno del suo ex capitano ma il Tottenham non sembra essere d’accordo. Di seguito i dettagli

ADDIO – Diego Godin e l’Inter, storia già al capolinea? I rumors di mercato riguardanti l’uruguaiano sembrano momentaneamente confermare la tesi. Il centrale nerazzurro, nonostante abbia ancora due anni di contratto, in estate potrebbe lasciare Milano alla volta della Premier League. Su di lui hanno messo gli occhi Manchester United e Tottenham, ma l’Atletico Madrid di Diego Simeone prova a scombinare i piani inglesi.

VANTAGGIO – Il Cholo starebbe chiedendo a gran voce il ritorno del suo ex capitano, che solo un anno fa decise di lasciare il Wanda Metropolitano dopo tanti anni in rojiblanco. Mentre l’Atletico Madrid preferirebbe che Godin si liberasse, sia Manchester United che Tottenham sono pronti a mettere soldi sul tavolo dell’Inter, che ovviamente non disdegnerebbe. La squadra di José Mourinho è quella più vicina a chiudere per il difensore, che avrebbe già accettato l’offerta.

