Galliani: «Gagliardini? Spero arrivi al Monza, ma penso a Berlusconi»

Gagliardini sarà ufficialmente svincolato a mezzanotte, con l’Inter che lo ha già salutato nella giornata di oggi. Galliani, intervistato da Di Marzio per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport da Rimini, non conferma ancora l’arrivo.

LO SVINCOLATO – C’è un possibile rinforzo a parametro zero dall’Inter per il Monza. Ma Adriano Galliani ha altri pensieri per la testa: «Roberto Gagliardini deciderà, è un giocatore importante. Però, voglio dire, a me a centrocampo, in difesa, in porta e in attacco mi manca soprattutto Silvio Berlusconi. Il centrocampista spero che possa essere Gagliardini, altrimenti arriverà qualcun altro. Ma il problema nella mia testa non è un centrocampista».