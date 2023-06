Carnevali: «Frattesi? Ecco il prezzo, non sale. Tempi? Anche stasera»

Non fa in tempo a finire un’intervista Carnevali che ne deve subito iniziare un’altra. L’Amministratore Delegato del Sassuolo, a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, si sofferma ovviamente su Frattesi e l’opzione Inter ma non solo.

OBIETTIVO CESSIONE – Giovanni Carnevali, appena dopo aver parlato di Davide Frattesi, si esprime di nuovo: «L’Inter? Giuseppe Marotta è un amico, ma sa che non sale ogni giorno. Non siamo una società che fa un’asta: non è assolutamente vero. Abbiamo sempre fatto richieste, il prezzo si aggira attorno ai trentacinque-quaranta milioni. Credo sia un valore giusto, avevamo già intavolato una trattativa su questi valori. Il giocatore ha fatto la sua scelta di rimanere nel campionato italiano, ci sono altre squadre e ne abbiamo parlato anche con Marotta a cena. La questione è un po’ lunga. I tempi? Se arriviamo alla cifra che abbiamo in mente possiamo chiudere stasera a cena, visto che è anche ufficiale. Noi abbiamo posso dire la fortuna e la forza di aver già fatto delle cessioni importanti nella scorsa stagione, non abbiamo oggi la necessità di vendere subito Frattesi. Se troveremo la giusta opportunità bene, altrimenti possiamo tenerlo».

LE OPZIONI – Carnevali sulle possibili destinazioni di Frattesi: «Alternative all’Inter? Con la Roma abbiamo fatto delle operazioni, credo sia giusto nel momento in cui ci sono delle opportunità farle. Loro sono stati i primi, già l’anno scorso la volontà della Roma era Frattesi. Non ci siamo trovati col prezzo, erano molto lontani, adesso sono più vicini ma ce ne sono anche altre. Il Milan? Probabilmente».