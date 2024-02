Galliani: «Di Gregorio, un ragionamento!». Avvisi a Inter e Juventus?

Galliani si esprime su Michele Di Gregorio, uno dei pezzi pregiati della scuderia del Monza. Il portiere è stato accostato a Inter e Juventus.

NESSUN CONTATTO − Adriano Galliani, intercettato prima di entrare nella sede della Lega Serie A, ha risposto alle domande su Michele Di Gregorio accostato a top club come Inter e Juventus: «Io non sto pensando a nessuno, non ho parlato con nessuno. Ha tre anni di contratto e l’agente è una breve persona. Vale 20 milioni? Non lo so, prenderò un consulente finanziario che vuole che le dica. Ho sempre ragionato anno per anno: per me la vita è dal primo luglio al 30 giugno. Belloni, però ripeto, è una brava persona».