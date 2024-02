Akinsanmiro prima gioia in Lecce-Inter! I numeri del suo esordio

Ebenezer Akinsanmiro fa il suo esordio tra i professionisti nel finale di Lecce-Inter (0-4). Primi minuti che regalano impressioni positive, come si può vedere dai suoi numeri.

PRIMA VOLTA – Con Lecce-Inter sul risultato di 0-4 a un quarto d’ora dalla fine, Simone Inzaghi decide di dare ulteriore rotazione ai suoi giocatori. E regala così a Ebenezer Akinsanmiro il suo esordio in Prima Squadra. Un traguardo indimenticabile per il centrocampista classe 2004 della Primavera nerazzurra, che può giocare uno scampolo non indifferente di partita. Regalando suggestioni interessanti a compagni, staff e tifosi.

SENZA PAURA – Akinsanmiro entra in campo in Lecce-Inter al 76′, sostituendo Davide Frattesi, autore di un gol e un assist nell’arco di due minuti. E il nigeriano va a posizionarsi esattamente al posto del numero 16, sul centro-destra della mediana di centrocampo. Iniziando a muoversi e a dialogare molto bene coi compagni. Nei quattordici minuti finali del match il numero 41 dell’Inter gioca 14 palloni, completando 7 passaggi su 8 (fonte: report ufficiale della Lega Serie A). Uno di questi è pure un passaggio chiave, che solo la mira impedisce a Marko Arnautovic di trasformare in assist. Akinsanmiro usa poi molto bene il fisico statuario (è alto 1,84 m), vincendo 3 contrasti su 5. Numeri a cui sarebbe ingeneroso dare una capacità predittiva sulla carriera futura del 19enne, ma che evidenziano comunque come la personalità non sia in difetto per lui.