Furlani: «Milan-Inter? A mille! Ma sappiamo come finisce la Serie A»

Furlani, amministratore delegato del Milan, ha avuto un intervento in studio stasera a Super Tele su DAZN. Inevitabile il riferimento al derby contro l’Inter di lunedì prossimo.

IL MOMENTO – Per il Milan, prima dell’Inter, c’è il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Dopo la sconfitta dell’andata. Giorgio Furlani valuta il doppio impegno: «Settimana chiave sia da tifoso sia da dirigente. Sono due partite importanti, che affrontiamo con ottimismo: vediamo, incrociamo le dita e speriamo di fare bene. Valutazione della stagione? Troppo presto, vediamo quest’ultimo mesetto. Per ora stiamo facendo bene, stiamo facendo meglio rispetto all’anno scorso. Un peccato essere usciti dalla Champions League, poi noi partiamo ogni anno per vincere. Il Milan parte sempre per vincere le competizioni in cui è protagonista».

STRACITTADINA – Furlani va su Milan-Inter di lunedì prossimo: «Il derby è sempre una partita importante per noi, quindi la giocheremo a mille. Sappiamo come andrà a finire questa Serie A, quindi in realtà non è così importante, però è sempre un derby. Per la storia e per il Milan. Conferma di Stefano Pioli? C’è questa perenne critica, questo essere sempre sotto i riflettori. È da inizio stagione che ogni partita che non vinciamo c’è una critica al mister e un punto interrogativo sul suo futuro. Siamo ancora con lui, siamo felici di essere con noi, quest’anno ha fatto bene e siamo focalizzati sul finire bene la stagione. È una persona squisita col quale si può lavorare benissimo, sono contento che sia con noi».

LA SMENTITA – Furlani ribadisce come Roma e Inter non definiranno il futuro al Milan di Pioli: «È ingiusto e non ha senso giudicare un giocatore e un allenatore su una partita. Si guarda la stagione intera, non è una partita che decide. Vediamo come va a finire la stagione, ma siamo fiduciosi».