Frey: «Inter, Inzaghi l’uomo giusto? Società non ha potere. Giochi Onana!»

Sebastien Frey, ex portiere nerazzurro, ha detto la sua sul momento di difficoltà dell’Inter. Tirato in ballo anche Inzaghi e la società. Poi da ex numero uno, si esprime sul dualismo Handanovic-Onana. Frey ha parlato sul canale YouTube del giornalista Gianluca Rossi

DIFFICOLTÀ − Frey si concentra sulla crisi di risultati dell’Inter: «Consiglio a Simone Inzaghi? Lui è molto bravo, sta attraversando un momento difficile. All’Inter serve vincere indipendentemente dal gioco. Contro la Roma sarà un grande segnale poter vincere e portare a casa dei punti perché la Roma è sempre una squadra forte. C’è da preoccuparsi del momento brutto di squadra e società. La società dell’Inter è in confusione. Inzaghi è l’uomo della situazione per dare la svolta a questa Inter? Oggi la società non ha potere per poter prendere delle decisioni, non vorrei che a lungo andare diventasse un grande problema. Faccio il tifo per Simone ma ad un certo punto parlano i fatti». L’ex portiere continua poi il suo pensiero sulla porta nerazzurra: «Samir Handanovic o André Onana? Se fai una scelta forte di prendere Onana, portiere internazionale e forte, bisogna puntarci. È necessario cambiare, è il momento giusto. Diamo fiducia a Onana».