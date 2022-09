Inter-Roma, un solo dubbio di formazione per Mourinho: la probabile – Sky

Inter e Roma si sfideranno sabato alle 18. Un solo dubbio di formazione per Mourinho in vista della sfida di San Siro. Le ultime da Sky Sport

DUBBIO – Inter-Roma andrà in scena sabato alle 18. Da Angelo Mangiante, in collegamento su Sky Sport, arrivano le ultime notizie sulle possibili scelte di Mourinho: «Per 10/11 la formazione è fatta. L’elemento in dubbio è Dybala, si prenderà una decisione domani dopo l’ultima rifinitura. Oggi non si è allenato. Scelte in difesa fatte con Smalling, Ibanez e Mancini. A centrocampo vedremo Matic e Cristante con Celik e Spinazzola sulle corsie esterne. In attacco, con Dybala destinato al massimo alla panchina, ci saranno Zaniolo e Pellegrini alle spalle di Abraham».