Inter-Roma, Calhanoglu recupera! Già scelta la coppia d’attacco – Sky

Inter e Roma si sfideranno sabato alle 18. In vista della sfida di San Siro, Inzaghi recupera Calhanoglu. Possibile chance dal 1′ per Asllani. Le ultime sulle scelte del tecnico nerazzurro da Sky Sport

SCELTE – L’Inter si prepara alla sfida di sabato contro la Roma. Da Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, arrivano le ultime notizie sulle possibili scelte di Inzaghi: «Quello che si svolgerà nel pomeriggio sarà un allenamento al completo. Sono rientrati Lautaro Martinez, Onana e Correa. Lukaku continua a lavorare a parte, non ci sarà con la Roma e forse nemmeno col Barcellona. Progressi per Calhanoglu che ci sarà fra i convocati per sabato contro la Roma. In avanti la coppia Lautaro Martinez-Dzeko è la coppia che dovrebbe partire dall’inizio. Possibile chance per Asllani al posto di Brozovic. Acerbi verso la conferma in difesa».